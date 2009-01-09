Здравствуй, профессионал своего дела!

Если ты готов работать с требовательным заказчиком и выдавать отличный результат за хорошие деньги - мы сработаемся. Я использую рессурсы weblancer-а не затем чтобы сэкономить, а потому что на все рук не хватает. Я плачу именно столько, сколько получил бы штатный работник за предложенную задачу. Я требую 100% погружения в задачу и 100% качество работ.

Если ты принимаешь мое задание, значит ты согласен со всем изложенным ниже:

1. Работа строго без предоплат. Если ты недоверчив или просто тебя "кидали" используй сервис безопасных сделок.

2. Принимая мое задание ты соглашаешься со всеми изначально оговоренными условями по оплате и объему работ. Никаких односторонних требований, просьб и нытья о том что ты изначально что-то не понял.

3. Срыв сроков означает невыполнение задания и не оплачивается. И точка.

4. Брак в работе не оплачивается. Если выявленные в процессе тестирования недостатки не исправляются в оговоренный срок - он считается сорванным. Далее см. п 4.

5. Если выполнение задания сделано творчески, в срок (или ранее) и без ошибок - я оставляю за собой право выплатить бонусы.

6. В ответ на опубликованные задания не нужно писать что-то типа "звоните, обсудим". Если ты прочел задание, подумал как его выполнять и у тебя появились вопросы - задай их сразу.

7. Предпочтительный способ связи - email.

Удачи, профессионал своего дела!