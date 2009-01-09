ssft

Виктор Орехов ssft

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Здравствуй, профессионал своего дела!

Если ты готов работать с требовательным заказчиком и выдавать отличный результат за хорошие деньги - мы сработаемся. Я использую рессурсы weblancer-а не затем чтобы сэкономить, а потому что на все рук не хватает. Я плачу именно столько, сколько получил бы штатный работник за предложенную задачу. Я требую 100% погружения в задачу и 100% качество работ.

Если ты принимаешь мое задание, значит ты согласен со всем изложенным ниже:

1. Работа строго без предоплат. Если ты недоверчив или просто тебя "кидали" используй сервис безопасных сделок.

2. Принимая мое задание ты соглашаешься со всеми изначально оговоренными условями по оплате и объему работ. Никаких односторонних требований, просьб и нытья о том что ты изначально что-то не понял.

3. Срыв сроков означает невыполнение задания и не оплачивается. И точка.

4. Брак в работе не оплачивается. Если выявленные в процессе тестирования недостатки не исправляются в оговоренный срок - он считается сорванным. Далее см. п 4.

5. Если выполнение задания сделано творчески, в срок (или ранее) и без ошибок - я оставляю за собой право выплатить бонусы.

6. В ответ на опубликованные задания не нужно писать что-то типа "звоните, обсудим". Если ты прочел задание, подумал как его выполнять и у тебя появились вопросы - задай их сразу.

7. Предпочтительный способ связи - email.

Удачи, профессионал своего дела!

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  • Наполнение wikkipedia: строительные термины

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Отзывы фрилансеров
Forestov
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$110
10 баллов
8 лет назад
Продвижение по нч (Я, Гугл)
Оплата как и договаривались. Все строго по срокам. Задержек и нареканий не было.
Все на уровне, рекомендую. Хотел бы сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Разработать 2 рекламные брошюры
Серьезный человек с разумными требованиями. Можете смело работать с ним без предоплаты.
merzbow
Antaim Maris 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Прогнать 3 rss-канала по 69-ти rss-каталогам
Отличный работодатель, с четкими требованиями и ТЗ. Спасибо.
Реккомендую. Задание сделано в срок и с хорошим отчетом.
Ответный отзыв
AlexBlackAngel
Алексей 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
день назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Парсер каталога в инфоблок Битрикс
Не очень люблю работать без предоплаты, но видя положительные отзывы у Виктора решил, что можно и без неё. И не пожалел - всё как договаривались изначально, по ТЗ тоже никаких заморочек и изменений не было.
Работой доволен. Будем сотрудничать еще.
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goword
Егор 
34 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Аудит поисковости сайта
Спасибо, Виктор! 10 баллов.
Зер гут.
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