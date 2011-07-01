Программа на Flash для отрисовки планов помещений

Требуется опытный программист ActionScript для разработки Flash-приложения.

Описание: флеш-приложение для web для отрисовки плана квартиры.

Входные материалы:

- отрисованный интерфейс (вектор или растр), кнопки;

- программист в помощь для программирования сайтовой части, которая готовит для флешки необходимые данные для расчета строительных смет.

Требования к приложению:

- добавление пользователем на план комнат, перемещение их по плану друг относительно друга, постановка "встык" при приближении объектов друг к другу;

- ввод информации о размерах помещений (ширина, высота,длина, авто-расчет площади), при изменении размеров - автоматическое пропорциональное изменение объекта на схеме;

- возможность добавления (отрисовки пользователем) на объект доп. стен;

- возможность добавления на объект окон и дверей;

- удаление пользователем объектов со схемы;

- изменение масштаба;

- после окончания отрисовки плана - пользователь переходит к шагу подсчета сметы; при этом изменения на схемке блокируются и программа в виде пошагового мастера начинает обход каждого помещения, задавая вопросы по сути необходимых работ, при этом на схеме индицируется, какой именно элемент какой комнаты осмечивается в данный момент.

Задача будет поставлена более четко выбранному исполнителю, вплоть до показа приложений-аналогов.