Модификация автопортала

Здравствуйте.

Требуется произвести ряд модефикаций с автопорталом на самописной системе управления.

Задачи:

1. Добавить к авто объявлениям возможность загружать видео. Добавить в шаблон страницы с объявленияем отображение видео, которое было прикрепленно к объявлению.

2. Добавить несколько онлайн калькуляторов:

- Калькулятор авто кредитов (С возможностью добавлять новые банки через панель управления). Вывести в шаблон с объявлением выпадающее меню с кредитным калькулятором.

- Калькултор транспортных налогов - он есть, проверить почему не работает

- Добавить калькулятор страхования автомобиля (С возможностью добавлять новые страховые компании через панель управления). Вывести на отдульную страницу калькулятор страховки на авто.

3. Добавить несколько генераторов форм:

- Форма для генерации договора купли-продажи авто. После заполнения данной формы посетитель имеет возможность распечатать её в заполненом виде и с печатью посредника (автосалона - владельца сайта) за определенную стоимость, отправив СМС. СМС БИЛЛИНГ подключен (A1 агрегатор). Копия договора купли-продажи авто отправляется администратору сайта.

- Форма для генерации доверенности на управление автомобилем. После заполнения данной формы посетитель имеет возможность распечатать её в заполненом виде за определенную стоимость, отправив СМС. СМС БИЛЛИНГ подключен (A1 агрегатор). Копия доверенности отправляется администратору сайта.

4. Встроить любой визуальный редактор, для удобного форматирования новостей, статей и др. информационных страниц.

5. Добавить возможность создавать новые информационные страницы с картинками, в панели администрирования.

6. Проконсультировать по подключению СМС биллинга к новому аккаунту на A1 агрегатор.

Параметры CMS:

PHP+MySql+JS+Ajax.

Достаточно гибкая система.

Условия:

Нужен ответственный специалист.

Сроки - 20 дней.

Оплата - По факту. Возможно на этапе 50% готовности предоплата.