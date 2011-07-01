Защитить сайт на joomla от взлома (минимально)

Написать парсер, собирающий информацию с нескольких сайтов в excel. Подробное тз по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо проверить сайт на joomla на предмет защиты от взлома. Минимально выполнить следующее
http://www.eldia.org.ua/stati/stati-o-joomla/53-zametaem-sledy-joomla.html
Обновить все плагины и модули.
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