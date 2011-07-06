Прикладные задачи для php-кодера

На сайте elitaqua. ru нужно в бегущей строке разместить информацию "Уважаемые клиенты. Салон на Ленинском 62 временно закрыт по техническим причинам. По всем вопросам обращаться в салон на Ленинском 36."
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прикладные задачи для тех, кто кодит на php и нормально верстает на css.
Все действия выполняются на сайте http://all-1c.ru/
!!! Задача номер один
На главной странице справа (где цены) есть кнопочки "заказать".
Там ему предлагается два варианта того, как это сделать
— вариант первый
Форма "обратного звонка", как внизу страницы.
— вариант второй
Пользователь выбирает нужные параметры поставки (к примеру, проф лицензию "бухгалтерии" + лицензию на 2 рабочих места), на яваскрипте мы ему онлайн считаем сумму заказа. Затем он заполняет поля для выставления счёта: ИНН, КПП, наименование организации и т.п. И нажимает кнопку "сформировать счёт" — и скрипт ему генерирует готовые счета (по одному шаблону) форматов DOC, RTF, PDF, высылает на почту и предлагает скачать прямо с сайта. Так же данные высылаются на административное мыло.
Вероятнее всего придётся делать простенькую админку. Где будет хранится информация о сформированных счетах, а также те правила, по которым эти счета формируются (цены продуктов). Нужно будет продумать этот вариант. Задача, я думаю, ясна.
!!! Задача номер два
Также на главной странице в контентном блоке (слева) нужно через css красиво оформить вывод цитат (тэг blockquote). К примеру, как http://www.getincss.ru/wp-content/uploads/2008/07/bquote2.jpg.
!!! Задача номер три
На странице курсов по 1С http://all-1c.ru/spb/1s/kursy-obuchenie/ делаем список курсов.
Для этого делаем простенькую админку (можно совместить с админкой из первого пункта ТЗ), где указываем данные о предстоящих курсах.
Выводим простой таблицей следующего формата
Название курса | длительность | когда? | свободные места
«Основы бухгалтерского учёта» | 12 ак.ч. | 1 — 3 июля | 3 занято, 6 свободно — записаться на курс
В случае, если человек жмёт «записаться на курс», выдаём ему форму примерно такую же, как и в первом пункте. В админке его выводим как записавшегося, к "занятым" местам плюсуем единичку, у "свободных" её минусуем. В админке должна быть возможность "зааппрувить", либо "блокировать" заявку. Т.е. менеджер звонит, если запись подтверждается — он её аппрувит. В противном случае блокирует и количество "занятых" и "свободных" мест возвращается в исходную позицию. Так же должна быть функция добавление "записавшихся" ручками через админку (это для тех, кто записался по телефону).
В общем, практически полноценная админка по управлению курсами с выводом этой информации на сайте.
ПРОСЬБА В ЛИЧКУ, СКАЙП И АСЬКУ НЕ ПИСАТЬ. ЗАЯВКИ ОНЛИ.
Сроки — до пн.-вт. Бюджет — важен. Чем бюджетнее, тем предпочтительнее ваша кандидатура.
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