Wordpress регистрация

Доброго времени суток. СРОЧНОЕ ДЕЛО! Необходимо создать полноценный модуль под CS-Cart 2.1.4, позволяющий УДОБНО продавать товары в кредит. Возможности модуля: 1. Возможность купить в кредит товары "от 1000 грн." 2 .Самостоятельно создавать в админ-панели пакеты кредитования по срокам, процентным ставкам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
сайт на вп, доступ к админ панели, ftp
Добавить регистрацию двух типов
1) платная стоимостью 1у.е. (paypal,robokassa,smscoin) для физлиц
2) Бесплатная для организаций, но с потверждением из бэкенда
Формы отличаются по типам и количеству полей, для организаций есть дропдаун в котором выбирается категория(тип) которое тоже также необходимо иметь возможность редактировать из админ панели.
+ форма авторизации
Я хотел бы подчеркнуть что я очень достойно заплачу за мизерный объем работы, НО мне важны скорость и качество реализации, если в заявленный срок не будет выполнено - негативный отзыв, следующий исполнитель, за качественное исполнение возможен бонус + дальнейшее сотрудничество
Оплата по факту
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