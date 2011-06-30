Wordpress регистрация

С первых сообщений от него посыпались угрозы :)) Несколько раз в достаточно грубой форме сказал что если не будет выполнена в срок работа, то оставит самый плахой отзыв. Грубый! Работа была выполнена и принята в срок! ... сказал что заплатит на следующий день. Пропал почти на две недели... Потом сказал что платить ничего не собирается... Малолетний "работник"... который подумал срубить денег... видно пролетел... за свои действия перестал отвечать, ну как такие и поступаю... Не рекомендовал бы работать с ним как с ФРИЛАНСЕРОМ так и с заказчиком! Человек еще не дорос до понимания элементарных вещей!