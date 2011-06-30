Wordpress регистрация

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дано:

сайт на вп, доступ к админ панели, ftp

Добавить регистрацию двух типов

1) платная стоимостью 1у.е. (paypal,robokassa,smscoin) для физлиц

2) Бесплатная для организаций, но с потверждением из бэкенда

Формы отличаются по типам и количеству полей, для организаций есть дропдаун в котором выбирается категория(тип) которое тоже также необходимо иметь возможность редактировать из админ панели.

+ форма авторизации

Я хотел бы подчеркнуть что я очень достойно заплачу за мизерный объем работы, НО мне важны скорость и качество реализации, если в заявленный срок не будет выполнено - негативный отзыв, следующий исполнитель, за качественное исполнение возможен бонус + дальнейшее сотрудничество

Оплата по факту

WordPress
12 лет назад
Formalin
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$200
3 дня
С первых сообщений от него посыпались угрозы :)) Несколько раз в достаточно грубой форме сказал что если не будет выполнена в срок работа, то оставит самый плахой отзыв. Грубый! Работа была выполнена и принята в срок! ... сказал что заплатит на следующий день. Пропал почти на две недели... Потом сказал что платить ничего не собирается... Малолетний "работник"... который подумал срубить денег... видно пролетел... за свои действия перестал отвечать, ну как такие и поступаю... Не рекомендовал бы работать с ним как с ФРИЛАНСЕРОМ так и с заказчиком! Человек еще не дорос до понимания элементарных вещей!
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