Создание модуля кредитования для CS-Cart 3.0.3

Доброго времени суток.

СРОЧНОЕ ДЕЛО!

Необходимо создать полноценный модуль под CS-Cart 2.1.4, позволяющий УДОБНО продавать товары в кредит.

Возможности модуля:

1. Возможность купить в кредит товары "от 1000 грн."

2 .Самостоятельно создавать в админ-панели пакеты кредитования по срокам, процентным ставкам и т.д.

3. При этом пользователь видит лишь "сумму в месяц" в колонке "купить в кредит" на странице товара на основе выбранного пакета (раскрывающийся список).

4. В каталоге должна отображаться сумма "минимального" платежа в месяц исходя из созданных пакетов кредитования. Например: от 319 грн./мес.

5. После выбора пакета кредитования, необходимо создать пользовательскую анкету, которая отправляется по нескольким электронным адресам после ее заполнения.

6. Символы должны быть ВСЕ, включая украинские.

7. Все должно быть интегрировано в CS-Cart (т.е. учитывать остаток товара после заказа и т.д.), а не просто отдельной программой.

Также интересует модуль подключения украинских платежных систем (например LIQPAY).

Проект интересует СРОЧНО! Подобный заказ уже размещал, но исполнитель не справился с поставленой задачей, поэтому попытка №2.

Сайт: http://iwonder.com.ua