Создание модуля кредитования для CS-Cart 3.0.3

Нужно разработать интернет магазин по продаже часов. Дизайн есть. Описание позже. Хотя там уже многое понятно ). Оплату привязывать не нужно! Только формирование заказов. Нужно определиться с ЦМСкой. Присутствие в ЦМС статистики по просмотрам, СЕО модуль, экспорт/импорт обязательно. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
СРОЧНОЕ ДЕЛО!
Необходимо создать полноценный модуль под CS-Cart 2.1.4, позволяющий УДОБНО продавать товары в кредит.
Возможности модуля:
1. Возможность купить в кредит товары "от 1000 грн."
2 .Самостоятельно создавать в админ-панели пакеты кредитования по срокам, процентным ставкам и т.д.
3. При этом пользователь видит лишь "сумму в месяц" в колонке "купить в кредит" на странице товара на основе выбранного пакета (раскрывающийся список).
4. В каталоге должна отображаться сумма "минимального" платежа в месяц исходя из созданных пакетов кредитования. Например: от 319 грн./мес.
5. После выбора пакета кредитования, необходимо создать пользовательскую анкету, которая отправляется по нескольким электронным адресам после ее заполнения.
6. Символы должны быть ВСЕ, включая украинские.
7. Все должно быть интегрировано в CS-Cart (т.е. учитывать остаток товара после заказа и т.д.), а не просто отдельной программой.
Также интересует модуль подключения украинских платежных систем (например LIQPAY).
Проект интересует СРОЧНО! Подобный заказ уже размещал, но исполнитель не справился с поставленой задачей, поэтому попытка №2.
Сайт: http://iwonder.com.ua
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Реализовать с нуля сайт. дизайн и верстка есть. все подробности при личном общение. наличие работ на ZF обязательно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Необходимо натянуть нарезанных дезайна на шаблон Drupal. www.ebookcomplete.com тема Zephyr, посмотреть ее функционал здесь: http://demo.rockettheme.com/?template=zephyr в аттаче нарезанные файлы, с наполнением предоставленного контента.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен скрипт, который бы периодически заходил в аккаунт Директа, во все кампании и осуществлял обновление "цены для всей кампании". Указывайте Вашу цену и сроки реализации. Без этих данных предложения рассматриваться не будут.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
1. Сделать чтобы плагин Magic работал в темах, а не только в комментариях (а так же чтобы он воспринимал ссылки с домена img-fotki.yandex.ru как картинки, сейчас не воспринимает, так как ссылка на картинку не заканчивается ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо внести правки на проект на Magento в срочом порядке! Список задач – spreadsheets.google.com/s... Напишите ваши сроки и стоимость, а так же примеры работ на Magento.Закрыт12 лет назад
Нужен бот, который будет соединять окно на сайте и мой акк скайпа. Нужна только отправка и приём текста - тобиш чат, сайт-мой_скайп, без всего другого. Просто и понятно :)Закрыт12 лет назад
Требуется внести ряд косметических изменений на сайте. Сайт написан на фреймворке (http://codeigniter.com). Подробное ТЗ в приложении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Доброго времени суток. Есть joomla 1.5.22. Есть каталог товаров с картинками в виде xml файла. Задача №1 нужно поставить zoo, импортировать каталог в joomla, прикрутить карзину. обращайтесь в контакт http://vkontakte.ru/id5745939 или на почту [email protected]Закрыт12 лет назад
- $1000
Мы хотим провести полный редизайн сайта, а также выполнять ряд доработок, оставив при этом наш существующий движок (для сохранения адресов страниц), а также потому что движок впринципе удобный. ТЗ включает себя дизайн и техническую часть, однако ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт12 лет назад