Программирование интернет-магазина

Нужен скрипт, который бы периодически заходил в аккаунт Директа, во все кампании и осуществлял обновление "цены для всей кампании". Указывайте Вашу цену и сроки реализации. Без этих данных предложения рассматриваться не будут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать интернет магазин по продаже часов.
Дизайн есть. Описание позже. Хотя там уже многое понятно ).
Оплату привязывать не нужно! Только формирование заказов.
Нужно определиться с ЦМСкой. Присутствие в ЦМС статистики по просмотрам, СЕО модуль, экспорт/импорт обязательно.
Жду Ваши предложения.
С приблизительной стоимостью и сроками.
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