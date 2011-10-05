Программирование интернет-магазина

$500
Веб-программированиеЗавершен21 заявка621 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать интернет магазин по продаже часов.

Дизайн есть. Описание позже. Хотя там уже многое понятно ).

Оплату привязывать не нужно! Только формирование заказов.

Нужно определиться с ЦМСкой. Присутствие в ЦМС статистики по просмотрам, СЕО модуль, экспорт/импорт обязательно.

Жду Ваши предложения.

С приблизительной стоимостью и сроками.

12 лет назад
master_1c
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
phoenixbig
Виктор 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
12 лет назад
$500
14 дней
Спасибо за хорошо проделанную работу, процессом организации работы остался очень доволен.
Очень доволен сотрудничеством! Четкое тз, внимательность и своевременная оплата. На все поставленные вопросы получал своевременные и четкие ответы. Всем советую! С удовольствием буду сотрудничать и принимать участие в новых , интересных проектах.
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