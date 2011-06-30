Модернизация сайта на Modx Revo

Вообщем нужен скрипт или флешь, который на входе получал бы фотографию, и в котором можно было бы на неё наносить эффекты (редактирование фотографий (crop, move и blur)) ну и сохранял бы результат.Конкретнее: возможность обрезки фото(обычная по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется модернизация портала http://ladyspecial.ru/
Вот мини-ТЗ:
1. Шаблоны
1.1 Для каждого из разделов сайта (Здоровье, Красота...) сделать индвидуальный шаблон. В будущем шаблоны будут заметно отличаться друг от друга, не только по дизайну но и по функционалу.
2. Поиск по сайту. (Он уже есть, но надо его доработать).
2.1 Расположение формы. Есть несколько вариантов расположения формы, но я склоняюсь пока к строке в шапке, где главные разделы сайта.
2.2 Результаты поиска нужно сделать с картинками.. если это не сложно. Если сложно реализовать, то можно оставить и так, вообщем как здесь:
http://www.woman.ru/search/?q=%E1%E0%ED%FF&where=articles&control_charset=%CA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC
3. Панель для пользователей, пока еще просто нужно реализовать по дефолту.
3.1. Расположение панели. Форма логина и пароля, ссылку на регистрацию расположим в правой колонке.
4. Тэги.
4.1. В облаке тэгов выделить теги разным шрифтом, в зависимости от кол-ва записей.
4.2. Сделать страницу поиска по тегам, в таком же стиле как просто поиск.. т.е. список статей по тэгу с картинками.. и сортировка.
4.3. Сделать так, что бы в облаке тегов выводились теги именно той, рубрки в которой мы находимся.
5. Случайные цитаты в шапке. просто случайные строчки из файла или БД.
6. Руссифицировать навигацию по страницам)
Более подробно все можно обсудить в icq 393605, skype ttyck09
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