Модернизация сайта на Modx Revo

Требуется модернизация портала http://ladyspecial.ru/

Вот мини-ТЗ:

1. Шаблоны

1.1 Для каждого из разделов сайта (Здоровье, Красота...) сделать индвидуальный шаблон. В будущем шаблоны будут заметно отличаться друг от друга, не только по дизайну но и по функционалу.

2. Поиск по сайту. (Он уже есть, но надо его доработать).

2.1 Расположение формы. Есть несколько вариантов расположения формы, но я склоняюсь пока к строке в шапке, где главные разделы сайта.

2.2 Результаты поиска нужно сделать с картинками.. если это не сложно. Если сложно реализовать, то можно оставить и так, вообщем как здесь:

http://www.woman.ru/search/?q=%E1%E0%ED%FF&where=articles&control_charset=%CA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC

3. Панель для пользователей, пока еще просто нужно реализовать по дефолту.

3.1. Расположение панели. Форма логина и пароля, ссылку на регистрацию расположим в правой колонке.

4. Тэги.

4.1. В облаке тэгов выделить теги разным шрифтом, в зависимости от кол-ва записей.

4.2. Сделать страницу поиска по тегам, в таком же стиле как просто поиск.. т.е. список статей по тэгу с картинками.. и сортировка.

4.3. Сделать так, что бы в облаке тегов выводились теги именно той, рубрки в которой мы находимся.

5. Случайные цитаты в шапке. просто случайные строчки из файла или БД.

6. Руссифицировать навигацию по страницам)

Более подробно все можно обсудить в icq 393605, skype ttyck09