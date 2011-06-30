Создать систему поиска (OpenCart)

Добрый день. Необходимо на существующий сайт (DLE 9.2) написать и встроить модуль объявлений о продаже бизнеса, с возможностью регистрации пользователей, добавления, модерирования, поиска объявлений. Встроить нужно в стиле дизайна существующего сайта. Есть небольшое ТЗ. Вышлю уже исполнителю. Полей ...
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Доброго времени суток. Нужно разработать и сделать систему поиска товаров как на сайте velosite.ru, "поиск по каталогу", тоесть по нескольким критериям. Есть сайт с категориями и по 1 товару в каждой категории, т.е чистый opencart. Готовых решений я не нашёл, если они всё же есть, я не против их использования.
С Вас цена, сроки, примеры подобных работ либо любое подтверждение вашей компетентности.
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