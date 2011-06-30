Создать систему поиска (OpenCart)

Доброго времени суток. Нужно разработать и сделать систему поиска товаров как на сайте velosite.ru, "поиск по каталогу", тоесть по нескольким критериям. Есть сайт с категориями и по 1 товару в каждой категории, т.е чистый opencart. Готовых решений я не нашёл, если они всё же есть, я не против их использования.

С Вас цена, сроки, примеры подобных работ либо любое подтверждение вашей компетентности.

Связь icq 747 44 99