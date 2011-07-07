Защита форума от спамеров

$50
Веб-программированиеЗавершен7 заявок195 просмотров
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Достали спамщики на форуме - http://forum.avtovodila.ru/. Нужно как-то уменьшить их активность.

Как вариант - немного изменить форму регистрации добавлением туда какого нибудь вопроса или усложнить капчу. Также можете предложить и свои идеи.

12 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bxn5
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро и качественно, спамщики больше не беспокоят!
Хороший заказчик, все четко, никаких проблем при сотрудничестве не возникло
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