Нужно настроить отображение ссылок на drupal

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
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На сайте агентства недвижимости нужно настроить 4 ссылки только на отображение определенных категорий недвижимости. Сейчас отбражаются объекты частной и коммерческой недвижимости. Нужно сделать только частную.

Drupal
12 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
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