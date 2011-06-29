Строительный портал

Необходимы скрипты для онлайн гаданий для сайта на друпале. Например, такие гадания: Гадание по книге перемен, Гадание Таро, Гадание на рунах, любовные гадания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна консультация по разработке строительного портала - рекомендации по выбору open source CMS
В последствии исполнитель сверстает дизайн портала (файл psd).
Необходимые функции:
1. Самостоятельная регистрация компании посетителем портала.
2. Публикация товаров в разделы каталога, статей, обзоров, новостей.
3. Система управления рекламными площадями на портале.
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