Сайт репетиторства

Работой Александра очень впечатлена!За короткий срок Александр сделал сайт с нуля, сам предложил идеи по дизайну (которыми я осталась очень довольна), а также по функциональному наполнению сайта и реализовал их. Сайт сейчас прекрасно работает, уже есть первые клиенты, за что огромное спасибо Александру. Очень всем рекомендую, буду обращаться еще.