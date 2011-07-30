Сайт репетиторства

$250
Веб-программированиеЗавершен12 заявок335 просмотров
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Нужен самописный движок для сайта репетитора всё техническое задание вышлю, Просьба новичкам не беспокоится

12 лет назад
Translator34
Ирина 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
pautinaweb
Александр 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
45 отзывов(-2)
12 лет назад
$150
5 дней
Работой Александра очень впечатлена!За короткий срок Александр сделал сайт с нуля, сам предложил идеи по дизайну (которыми я осталась очень довольна), а также по функциональному наполнению сайта и реализовал их. Сайт сейчас прекрасно работает, уже есть первые клиенты, за что огромное спасибо Александру. Очень всем рекомендую, буду обращаться еще.
Хороший закзчик и человек, рекомендую
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