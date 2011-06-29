Нужен торент-трекер

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки162 просмотра
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Задача:

1)Нужен Торент-трекер с возможностью само наполнения (грабить с популярных трекеров)

2)Движок - впринципе на ваш выбор (душа лежит к DLE)

3)Дизайн - паблик

От вас пример работы, сроки, цена

12 лет назад
testersaitov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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