Здравствуйте. Нужно заменить или переделать движок сайта http://www.chameleons.ru/, старый удалить, а новый настроить под человека не ориентирующегося в сайтах (под чайника). Чтобы он мог без проблем добавлять контент и фотографии для сайта. Заранее благодарен. Денис. 89636342011 [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
1)Нужен Торент-трекер с возможностью само наполнения (грабить с популярных трекеров)
2)Движок - впринципе на ваш выбор (душа лежит к DLE)
3)Дизайн - паблик
От вас пример работы, сроки, цена
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