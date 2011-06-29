Нужен торент-трекер

Нужно добавить следующий фунционал!!! пример проэкта по фунциональности http://prom.ua/ Что бы у каждого кто зарегестрируется в каталоге была своя страница которую он сам мог бы редактировать со следующим функционалом: Пример каталога здесь http://prom.ua/ 1) о компании 2) на карте (Googlemap) 3) ...