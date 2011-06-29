Нужен скрипт для апа объявлений

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Объявления на этих сайтах:

gruzoviki.com

truckmarket.ru

trucks.ru

trucksale.ru

spectehnika.biz

toptruck.ru

gruzoviki.ru

leasinginfo.ru

haevycars.ru

spectehnika.su

ellall.ru

trucks.auto.ru

Поднимаются объявления редактированием их в личном кабинете.

Нужна возможность запускать обновление всех объявлений на каждом из сайтов по отдельности.

Запускаться скрипт будет самими пользователями при необходимости, без определенной периодичности.

Срок - неделя.

За подробностями в сообщения или аську 157 880 625.

12 лет назад
Niva-Irina
Наталья 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта и грамотная верстка (исправление)

    $300

    Сайт tipdoma.com 1) нужно сделать верстку кроссбраузерной и валидной (сейчас много ошибок и некорректное отображение в хроме последнем) 2) доработать плагин DMSGuetbook http://tipdoma.com/voprosy-i-pozhelaniya/ : сделать возможность вложенных ответов на вопросы, навигацию попроще 3) обеспечить возможность вставки обычных таблиц ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка скрипта выгрузки в яндекс маркет

    $5

    Доработка скрипта выгрузки в яндекс маркет для shopcms http://pardi.ru/ya_export.php Яндексу не нравится этот файл, пишет Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: An exception occurred! Type:UTFDataFormatException, Message:invalid byte 2 (о) of a 2-byte sequence. (строка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт на Joomla

    $100

    Нужен простой сайт по аналогии с сайтом: http://www.nwab.ru/default.asp на CMS Joomla Joomla установлена. Нужно всего лишь подобрать нужный шаблон, чтобы корректно отображался в браузерах. Потом если будет шапка сайта, то готов сам ее сделать, а если ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Работа с API linkfeed.ru на vb.net

    $20

    Описание API https://api.linkfeed.ru/docs/ На языке vb.net необходимо написать процедуру вызова функции GetSites (вывод список зарегистрированных в системе сайтов) - https://api.linkfeed.ru/docs/ServiceController.html#M000071. Логин/пароль для тестового аккаунта на linkfeed предоставлю.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • YML файл для яндекс маркета

    Здравствуйте,необходимо: написать скрипт, формирующий динамически данные с описаниями товаров в формате YML для экспорта в Яндекс.Маркет(при добавлении новых товаров и категорий в интернет-магазин необходимо автоматическое добавление изменений на яндекс.маркет) и ваша помощь в регистрации маагазина ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад