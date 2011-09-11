Доработка сайта и грамотная верстка (исправление)

Сайт tipdoma.com

1) нужно сделать верстку кроссбраузерной и валидной (сейчас много ошибок и некорректное отображение в хроме последнем)

2) доработать плагин DMSGuetbook http://tipdoma.com/voprosy-i-pozhelaniya/ : сделать возможность вложенных ответов на вопросы, навигацию попроще

3) обеспечить возможность вставки обычных таблиц в посты/на страницы

4) сделать 2 блока-информера вроде "Ваши вопросы", в котором будет анонс записей из категории (Новости)

5) на поддомене создать полноценную доску объявлений, на базе вордпресс думаю, с тем же дизайном, что и основной проект.

6) косметические изменения элементов дизайна

Подробнее о п.5: нужна обычная доска объявлений по недвижимости, объявления могут подавать все гости сайта после заполнения полей и прохождения антиспам-контроля.