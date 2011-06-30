Доработать поиск на торрент-трекере

Веб-программированиеЗавершен4 заявки136 просмотров
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Нужно "доточить" поиск на торрент-трекере. В основном мелкие поправки, доделки..

В частности:

* Наладить поиск по кириллическим буквам (имеется проблема с регистром).

* Поправить функционал "пейджера" страниц, наладить его взаимодействие с сортировкой.

* Некоторые доделки в фильтре по категориям (фильтр использует jquery). Например: добавить пару кнопок "Выбрать все", "Отменить все".

Цену предлагайте сами.

При успешном результате работы, предлагается частое сотрудничество.

12 лет назад
zqzer
Павел 
34 годаЛитва
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lusin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Работа была не пыльная, но тем не менее выполнена идеально и оперативно. Результат достойный. Отдельно хочется отметить человеческие факторы исполнителя - стопроцентная самоотдача и отзывчивость. При возникших технических трудностях, которые не входили в планы и не имели ничего общего с данным заданием, Станислав добровольно взялся помочь нам в свое свободное время. Сразу видно насколько человек профессионал и любит свою работу. Специалист с большой буквы. Сам я собираюсь еще ни раз с ним сотрудничать и настоятельно рекомендую другим!
Четко. Понятно. Вовремя. Рекомендую =)