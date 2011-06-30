Доработать поиск на торрент-трекере

Работа была не пыльная, но тем не менее выполнена идеально и оперативно. Результат достойный. Отдельно хочется отметить человеческие факторы исполнителя - стопроцентная самоотдача и отзывчивость. При возникших технических трудностях, которые не входили в планы и не имели ничего общего с данным заданием, Станислав добровольно взялся помочь нам в свое свободное время. Сразу видно насколько человек профессионал и любит свою работу. Специалист с большой буквы. Сам я собираюсь еще ни раз с ним сотрудничать и настоятельно рекомендую другим!