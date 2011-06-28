Адаптация шаблона под Amiro CMS с TemplateMonster

В названии все сказано.

Сам шаблон - http://www.templatemonster.com/demo/33947.html

Интересует конкретная цена. Все прочие изменения касаемо логотипа и т.д. уже буду делать сам.

Обязательно!

Предложения без цены не рассматриваются!

Просьба писать только тем, кто уже занимался адаптацией на данную cms! (Пару ссылок на конкретную cms приветствуются =)