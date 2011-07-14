Партнёрская программа для VirtueMart (Joomla)

Требуется сделать реферальную программу для VirtueMart (Joomla)

Какие требования к реф программе:

1)Доступ к реф.системе. через админку виртумарта. В ней формируется ссылка для партнерской программы, видно, сколько людей перешло/зарегистрировалось/сделало заказ. Отображались заказы(сумма, дата, кто его сделал, процент начисления). Сколько всего заработанно и сколько на остатке.

2) Проценты начисления идут не с зарегистрированного пользователя, а с ОПЛАЧЕНОГО заказа..

3) Вывод средств только через "товар в магазине", вероятно это будут купоны..

Нужно сделать, чтобы в админке реф.системы была колонка "вывести средства", окошко для ввода суммы и кнопка "получить купон". при нажатии на которую генерируется разовый купон в ВМ на заданную сумму и средства списывались..

4) Так же должна быть возможность закрывать категории от начисления бонусов. Тоесть при покупке товаров из этих категорий средства партнеру не начислялись бы.

В дальнейшем, при появлении средств, планируется заказ на доработку. Будут потребности в "добавление средств в админку реф.системы через РАЗОВЫЕ купоны виртумарта".