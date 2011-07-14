Партнёрская программа для VirtueMart (Joomla)

Нужен скрипт для преобразования xml в csv по определенным правилам, см. приложение. Желательно на php или js Срок, цена?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать реферальную программу для VirtueMart (Joomla)
Какие требования к реф программе:
1)Доступ к реф.системе. через админку виртумарта. В ней формируется ссылка для партнерской программы, видно, сколько людей перешло/зарегистрировалось/сделало заказ. Отображались заказы(сумма, дата, кто его сделал, процент начисления). Сколько всего заработанно и сколько на остатке.
2) Проценты начисления идут не с зарегистрированного пользователя, а с ОПЛАЧЕНОГО заказа..
3) Вывод средств только через "товар в магазине", вероятно это будут купоны..
Нужно сделать, чтобы в админке реф.системы была колонка "вывести средства", окошко для ввода суммы и кнопка "получить купон". при нажатии на которую генерируется разовый купон в ВМ на заданную сумму и средства списывались..
4) Так же должна быть возможность закрывать категории от начисления бонусов. Тоесть при покупке товаров из этих категорий средства партнеру не начислялись бы.
В дальнейшем, при появлении средств, планируется заказ на доработку. Будут потребности в "добавление средств в админку реф.системы через РАЗОВЫЕ купоны виртумарта".
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Крайне срочно необходимо прикрутить форум к сайту. Привязки к сайту никакой в плане регистрации. В форум нужно вставить шапку, настроить (ожидается предложения модов). Регистрация закрытая! Зарегистрироваться могут только проверенные люди (это клиенты). На данный момент рассматриваются популярные системы ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется интеграция системы видеоконференций openmeetings (http://code.google.com/p/openmeetings/) в СMS Joomla (или иные CMS-системы). Задачи на первом этапе разработки: - Вывод перечня комнат видеоконференции в cms. (посредством модуля или плагина) - Прямой переход в комнату с сайта. (т.е. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужна доска по типу американского сайта craigslist.com или копия! Дизайн сайта будет готов! Ваши предложения?Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать скрипт, который может формировать прайс на оборудование на основе сборочных единиц, так же ведение клиентов, это все в админке, клиентская часть - отправка счета на основе зарегистрированного е-майла, скидки по группамВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Привет, друзья! Разыскивается специалист, готовый сделать модуль, для приема платежей в уберкарт, через Интернет-экваринг мастербанка. Технические требования для подключения услуги интернет-эквайринга: http://www.masterbank.ru/docs/intecv_treb.zip Прошу озвучивать цены, сроки в контакты для связи: Почта, Google Talk: [email protected] ICQ: 29638538 skype: alexey_dyominВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для доработки проекта нам нужен специалист имеющий опыт работы с Ext JS (третьей версии). Проект — это CRM, на Ext JS полностью реализован интерфейс. Задачи связаны с доработкой имеющегося интерфейса и проведением рефакторинга (по возможности, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
На работающем сайте под Drupal нужно сделать две вещи: - настроить встроенный поиск, тот что есть в самом Drupal. Вывести поле поиска в шапку. Так чтобы искал по содержимому сайта и форума. - Настройть возможность пользователям форума ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Требуется анимировать во flesh горящие предложения, для сайта sun-line.com.ua, слева картинка. Что именно нужно. Необходимо сделать 3 вкладки. как сейчас на картинке, эти вкладки должны меняться при наведении на них курсора мыши, т.е есть к примеру три ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо реализовать модуль для К2, который будет отображать категорию, а в скобках количество статей в каждой категории, где разместил определенный пользователь. Например: на сайте есть категории разных товаров (одежда, техника, игрушки…) и подкатегории. Пользователь ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад