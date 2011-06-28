Нужно прикрутить форум (IPB или vBulletin)

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки179 просмотров
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Крайне срочно необходимо прикрутить форум к сайту. Привязки к сайту никакой в плане регистрации.

В форум нужно вставить шапку, настроить (ожидается предложения модов).

Регистрация закрытая! Зарегистрироваться могут только проверенные люди (это клиенты).

На данный момент рассматриваются популярные системы IPB или vBulletin.

12 лет назад
NewLev
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
rim89
34 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$250
5 дней
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