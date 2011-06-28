Интеграция openmeetings в cms joomla (или иную)

Требуется интеграция системы видеоконференций openmeetings (http://code.google.com/p/openmeetings/) в СMS Joomla (или иные CMS-системы).

Задачи на первом этапе разработки:

- Вывод перечня комнат видеоконференции в cms. (посредством модуля или плагина)

- Прямой переход в комнату с сайта. (т.е. без дублирующей аутентификации, вход сразу в комнату) (API для этого существует, переход происходит посредством генерации хэша, исходники на сайте openmeetings тоже есть)

Второстепенные задачи первого этапа:

- Хранение учётных записей пользователей в базе данных openmeetings, при этом аутентификация должна происходить извне (т.е. из CMS). Либо варианты синхронизации.

В дальнейшем, развитие данного плагина (модуля, компонента), создание системы биллинга и распределения прав доступа к комнатам.