Изменение стиля вывода материалов на сайте

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки225 просмотров
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Требуется внести изменения в стиль вывода материалов на сайте www.airoplan.ru

CMS - Drupal. Ее не меняем.

- убрать галерею, создать страницу с миниатюрами и удобной навигацией. Если считаете нужным менять что-то еще - готова выслушать предложения.

интересуют только фрилансеры с подтвержденным опытом дизайна и верстки.

12 лет назад
tamazzzi
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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