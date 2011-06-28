Привязка верстки и правка страниц (ЦМС MODx)

Необходимо (коротко):

1. На 1 странице сайта поместить уже сверстанную страницу. (страница с вариантами оплаты)

2. При нажатии на кнопку "Выбрать" пользователь переходит в новое окно, где нужно поместить сверстанную страницу с формой.

3. После того, как пользователь заполняет форму и нажимает на кнопку "Продолжить", он попадает на следующую страницу. (страницу с подтверждением)

Нужен человек который разбирается в ЦМС MODx и готов оказать услуги по привязке верстки и проявить некоторые знания по WEB-программированию.

Бюджет планируется 8$ за час Вашей работы. Работа является срочной (1-2 дня). По результатам возможно дальнейшее сотрудничество (направление веб-программирования, оплата на постоянной основе с регулярными интервалами).

С заинтересованными специалистами обсудим подробнее.