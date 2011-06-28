Привязка верстки и правка страниц (ЦМС MODx)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо (коротко):

1. На 1 странице сайта поместить уже сверстанную страницу. (страница с вариантами оплаты)

2. При нажатии на кнопку "Выбрать" пользователь переходит в новое окно, где нужно поместить сверстанную страницу с формой.

3. После того, как пользователь заполняет форму и нажимает на кнопку "Продолжить", он попадает на следующую страницу. (страницу с подтверждением)

Нужен человек который разбирается в ЦМС MODx и готов оказать услуги по привязке верстки и проявить некоторые знания по WEB-программированию.

Бюджет планируется 8$ за час Вашей работы. Работа является срочной (1-2 дня). По результатам возможно дальнейшее сотрудничество (направление веб-программирования, оплата на постоянной основе с регулярными интервалами).

С заинтересованными специалистами обсудим подробнее.

MODX
12 лет назад
Nikolaus_T
Андрей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка Интернет-магазина на Webasyst

    $200

    Требуется доработка Интернет магазина на Webasyst. Далее - перенос сайта на домен и установка лицензии. ТЗ по доработкам прикреплено. Все макеты и верстка есть. ЯД/webmoney с протекцией, или безопасная сделка. нужно сделать оперативно - в течение ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка магазина шин и дисков

    Здравствуйте, нужен разработчик для создания интернет-магазина шин и дисков, дизайн будет предоставлен. Нужен именно разработчик, студии, группы и т.п. не интересуют. Основные моменты функцинала сайта следующие: 1. Подбор шины по параметрам как здесь - http://www.tyresplus.ru/ 2. Подбор шины ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Cкрипт php, собирающий данные об аукционах доменов

    Требуется написать скрипт на php собирающий и обрабатывающий данные об аукционах доменов на разных сайтах. Алгоритм работы скрипта: 1) Программа скачивает несколько .csv файлов по указанным адресам: http://auction.nic.ru/freeing/list.cgi http://www.reg.ru/newdomain/rereg (после регистрации внизу будет кнопка "выгрузить список") https://partner.r01.ru/AUCTION/ http://www.webnames.ru/auction/closing.pl?perpage=100 http://mastername.ru/freeing/ + особняком стоит https://auctions.godaddy.com/trpHome.aspx ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо осуществить шифрование передав. данных

    Необходимо проконсультировать (возможно самостоятельно реализовать) меня по алгоритму шифрования данных между сервером и клиентом Серверная сторона - php скрипт, который отсылает некоторые данные в JSON формате клиенту (браузеру) по запросу. Браузер обрабатывает этот JSON запрос и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт на ajax, javascript

    Часто необходимы скрипты на ajax или javascript, упрощающие некоторые операции, но немного отвлечённые от основной линии, поэтому на них не хватает времени, так что возможно длительное сотрудничество при условии хорошего знания веб-программирования. Для начала несложный проверочный ...

    JavascriptAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка компонента Блоги \ Битрикс

    Необходимо доработать компонент блоги: -несколько информативных вариантов вывода последних сообщений. -подключить социальные сети для возможности комментария блога -расширить функционал панели редактора -сделать максимально упрощенную схему регистрации блога остальные мелочи при переписке указывайте ваш бюджет

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад