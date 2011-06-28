Скрипт на ajax, javascript

Требуется доработка Интернет магазина на Webasyst. Далее - перенос сайта на домен и установка лицензии. ТЗ по доработкам прикреплено. Все макеты и верстка есть. ЯД/webmoney с протекцией, или безопасная сделка. нужно сделать оперативно - в течение ...
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Часто необходимы скрипты на ajax или javascript, упрощающие некоторые операции, но немного отвлечённые от основной линии, поэтому на них не хватает времени, так что возможно длительное сотрудничество при условии хорошего знания веб-программирования.
Для начала несложный проверочный скрипт (естественно оплачиваемый).
В данный момент необходимо сделать следующую программу:
База mysql:
таблица t1 имеет поля p1, p2, p3, p4, d типа INT
Страница:
на странице имеется два невидимых поля и два выпадающих. В два невидимых поля внесены жёстко два значения (например, 1 и 4). Выпадающие поля содержат строки s11, s12, s13 и s21,s22,s23,s24. Каждой позиции выпадающего поля соответствует номер.
Два невидимых поля соответствуют p1 и p2, два выпадающих p3 и p4.
При выборе в любом из выпадающих полей позиции вывести на страницу значение d соответствующее p1,p2,p3,p4 со страницы.
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