Срочно нужно сделать компонент для Joomla

Нужно написать компонент на Joomla + Ajax. Скрин прикладываю, возможно подключить что то из каталоголизаторов но не SOBI слишком уж он громоздкий для такого.

Задача

Слева Города при нажатии открылось второе окно Метро, после выборки метро либо напрямую фирмы правее окно, с ее данными. телефон, название адрес сайт.

Нужно срочно, Joomla 1.5