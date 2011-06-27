Срочно нужно сделать компонент для Joomla

Ищем специалиста для доработки сайта, написанного с помощью Zend Framework + Doctrine Framework. Необходимо немного изменить дизайн, добавить некоторые разделы. ТЗ вышлем. Обращайтесь: ICQ: 309373692 [email protected] тел. (095)3544007
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать компонент на Joomla + Ajax. Скрин прикладываю, возможно подключить что то из каталоголизаторов но не SOBI слишком уж он громоздкий для такого.
Задача
Слева Города при нажатии открылось второе окно Метро, после выборки метро либо напрямую фирмы правее окно, с ее данными. телефон, название адрес сайт.
Нужно срочно, Joomla 1.5
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