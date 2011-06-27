Срочно нужно сделать компонент для Joomla

$40
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Нужно написать компонент на Joomla + Ajax. Скрин прикладываю, возможно подключить что то из каталоголизаторов но не SOBI слишком уж он громоздкий для такого.

Задача

Слева Города при нажатии открылось второе окно Метро, после выборки метро либо напрямую фирмы правее окно, с ее данными. телефон, название адрес сайт.

Нужно срочно, Joomla 1.5

Joomla
12 лет назад
kewlman
Россия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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