Интернет-магазин на Umi

$500
Веб-программированиеЗавершен5 заявок210 просмотров
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Для работы над проектом интернет-магазина, с несколькими не совсем стандартными требованиями ищется ответственный и опытный профессионал. Нужно будет сделать шаблон магазина на макет с готовой версткой и настроить его в редакции Umi commerce.

Начать работу нужно сразу после обсуждения деталей.

Заинтересовавшим меня кандидатам вышлю Тз и расскажу все подробности.

Предоплата Яндекс, ВМ, Альфа

Отзывы о работе со мной, на соседнем ресурсе: http://www.free-lance.ru/users/zero286/opinions/

12 лет назад
0two86
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
kaaD
Юрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$500
10 дней
Юрий прекрасный программист и человек. Выручил меня в сложной ситуации, когда безответственный исполнитель провалил сроки. Сделал все быстро и четко. Компетентный и ответственный исполнитель. Вносит все необходимые правки, и после работы не пропадает, а при необходимости отвечает на все вопросы и дает дельные советы. И все это сочетается с адекватной ценой работы. Очень-очень советую, и сама хочу еще поработать при случае!
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