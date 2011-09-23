Интернет-магазин на Umi

Для работы над проектом интернет-магазина, с несколькими не совсем стандартными требованиями ищется ответственный и опытный профессионал. Нужно будет сделать шаблон магазина на макет с готовой версткой и настроить его в редакции Umi commerce.

Начать работу нужно сразу после обсуждения деталей.

Заинтересовавшим меня кандидатам вышлю Тз и расскажу все подробности.

Предоплата Яндекс, ВМ, Альфа

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