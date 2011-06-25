Интерактивный стакан

Стакан должен двигаться в зависимости от положения мыши.

Упрётся в какой-то предмет на столе – так и будет стоять, пока не двинем его с другой стороны.

Со стола - не должен падать.

Между маслом и чашкой – ясное дело, не протиснется (упрется).

AS 2.0.

Все действия делаем внутри клипа st_mc (там же есть слой для аs). То есть, Anime - st_mc.

Ничего в исходнике не менять, ни размер, ни названия.

Оплата - wmz, wmr.

Спасибо.