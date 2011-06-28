Натянуть верстку на WordPress

Нужно сделать форму обратной связи - отправка сообщения со страницы на e-mail. В тексте письма, отправляемом на e-mail, должна быть информация об урл страницы, с которой отправлено сообщение. Еще нужно прикрутить капчу (причем так, чтобы если пользователь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанный в html макет:
http://photorush.ru/sales/s1.jpg
Необходимо его натянуть на WordPress с очень незначительными правками (графика дополнительная не нужна, чуть-чуть по-другому элементы надо расположить).
Претендентов без портфолио не рассматриваю.
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