Форма обратной связи

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок463 просмотра
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Нужно сделать форму обратной связи - отправка сообщения со страницы на e-mail.

В тексте письма, отправляемом на e-mail, должна быть информация об урл страницы, с которой отправлено сообщение.

Еще нужно прикрутить капчу (причем так, чтобы если пользователь ошибся в заполнении капчи, информация из остальных полей формы оставалась на месте).

Сам сайт статический, форма уже сверстана.

Оплата после выполнения задания на ваш счет в системе Weblancer.

В личку просьба не писать, отписывайтесь в проекте.

12 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
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