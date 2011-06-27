Форма обратной связи

Нужно сделать форму обратной связи - отправка сообщения со страницы на e-mail.

В тексте письма, отправляемом на e-mail, должна быть информация об урл страницы, с которой отправлено сообщение.

Еще нужно прикрутить капчу (причем так, чтобы если пользователь ошибся в заполнении капчи, информация из остальных полей формы оставалась на месте).

Сам сайт статический, форма уже сверстана.

Оплата после выполнения задания на ваш счет в системе Weblancer.

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