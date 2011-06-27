Установить drupal

Здравствуйте.

Нужно установить Друпал.

Необходимый функционал:

1. Админка на русском языке.

2. Возможность работы с текстом в визуальном редакторе.

3. Инфоблоки - например вывод на главной странице кратких новостей или вывод в левой колонке сайта небольшого баннера с контактами, который ведет в контактную информацию.

Просьба посредникам и веб-студиям: не оставляйте своих предложений =)

Аська для связи 91961599, Алексей.