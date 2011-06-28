Доработка WebAsyst Shop-Script

Веб-программированиеЗавершен2 заявки131 просмотр
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WebAsyst Shop-Script 300

1. Необходимо определенным пользователям или группам пользователей:

- закрыть доступ к просмотру в админке продуктов, внесенных другими пользователями;

- запретить изменять/удалять группы продуктов.

Администратор должен иметь возможность менять пользователя – «владельца» товара

Если возможно, то удобно было бы сделать связь между пользователем и продуктом через определенную доп. характеристику продукта, например «менеджер». Только в этом случае пользователь не должен иметь доступ к изменению именно этой характеристики, а при добавлении нового продукта эта характеристика должна устанавливаться автоматически для пользователя. Администратор же должен иметь возможность поменять эту характеристику для товара.

2. Для продукта задать признак "срок активности". Пользователь при добавлении/редактировании продукта должен ввести число – количество дней. По истечении срока продукт должен автоматически стать "скрытым" (признак "скрыт" реализован в стандартном скрипте)

Срок и цена от Вас. Приступить к работе надо как можно быстрее.

12 лет назад
AlexGT
Виктор 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alex-loginov
Александр 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$30
1 день
Сделал все быстро, без лишних вопросов. Все время был на связи. Результатом доволен. Рекомендую!
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