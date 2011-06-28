Доработка WebAsyst Shop-Script

Необходимо создать рейтинг топ сайтов на подобии: http://la2.mmotop.ru/ или http://l2top.ru. Обязательно добавление пунктов из админ панели для рейтинга, т.е пункты: сервер, кол-во серверов, сборка, онлайн и т.п. с возможностью добавления \ удаления пунктов. Обязательное использование Ajax технологии, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
WebAsyst Shop-Script 300
1. Необходимо определенным пользователям или группам пользователей:
- закрыть доступ к просмотру в админке продуктов, внесенных другими пользователями;
- запретить изменять/удалять группы продуктов.
Администратор должен иметь возможность менять пользователя – «владельца» товара
Если возможно, то удобно было бы сделать связь между пользователем и продуктом через определенную доп. характеристику продукта, например «менеджер». Только в этом случае пользователь не должен иметь доступ к изменению именно этой характеристики, а при добавлении нового продукта эта характеристика должна устанавливаться автоматически для пользователя. Администратор же должен иметь возможность поменять эту характеристику для товара.
2. Для продукта задать признак "срок активности". Пользователь при добавлении/редактировании продукта должен ввести число – количество дней. По истечении срока продукт должен автоматически стать "скрытым" (признак "скрыт" реализован в стандартном скрипте)
Срок и цена от Вас. Приступить к работе надо как можно быстрее.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт http://ptica-ru.ru на Джумле 1.5. 1. Надо изменить дизайн шаблона (дизайн ваш), при этом чтобы модули и ссылки меню остались на прежних позициях. 2. В верхнем меню нарисовать нормальные картинки птиц 3. Встроить в сайт форум ...Завершен12 лет назад
Можно предложить какую-либо CMS например, NetCat, ModX... задание прикрепил. конечно по мне, так лучше запилить текущий сайт, но может у вас будут какие предложения...............Закрыт12 лет назад
Адрес сайта magento-templates.net Платформа Wordpress.org Список задач: Мелкие исправления: 1) Лого, должно нажиматься. Сейчас сделана версия для SEO (дом страничка, там H1 перекрывается лого) для остальных страниц, должна вызываться картинка без H1. 2) Убрать фон с цены и изменить цвет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо подключение интернет магазина к платежной системе Банка "Русский Стандарт"Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $7
На хост необходимо выложить русскоязычную джумлу вот с этим шаблоном: http://www.uniq-themes.ru/index.php/joomla-templates/template-plazza/768-foto-plazza.html плачу 7$ - 210 рублей - Яндекс деньгамиЗавершен12 лет назад
Доброе утро! Нужно написать легкий скрипт на баше.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется Написание снифера Онлайн Игры TimeZero В кратце : Скрипт должен конектится к серваку через socket И висеть там,должна быть предварительная выключалка,Требуется парсить инфу Коннектор осуществляется через сокеты,Должен быть многопоточным Язык написания : Perl Оплата : Яндекс-ДеньгиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать плагин для WORDPRESS выпадающее попаб-окно для собирания email посетителей сайта . Подробности в файле тз. Шаблоны в рисунках. Архив прикреплен. В заявке указывайте вашу ЦЕНУ.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка плагина под FF (вероятно, после закажу и под другие браузеры). Небольшой тулбар с адресной строкой для ввода адреса сайта и передача введенного сайта в наш движок, возможность авторизации (отправка премиум-кода в наш движок, обычный ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад