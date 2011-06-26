Интересный проект на Wordpress.

Адрес сайта magento-templates.net

Платформа Wordpress.org

Список задач:

Мелкие исправления:

1) Лого, должно нажиматься. Сейчас сделана версия для SEO (дом страничка, там H1 перекрывается лого) для остальных страниц, должна вызываться картинка без H1.

2) Убрать фон с цены и изменить цвет цены на темно-красный.

3) Добавить старую цену + поле экономии в долларах и %. Как на Amazon http://goo.gl/0bv7b

4) Добавить поле в админку для ввода старой цены (до скидки).

5) Добавить кнопку ”Order Customization” + поле в админки для введения ссылки.

6) Добавить синюю кнопку ”Live Demo” + поле в админки для введения ссылки.

7) Переместить рейтинг под название продукта, в скобки.

8) При наведении мышки на thumbnail картинки должны переключаться автоматически. А при клике по thumbnail должно появляться большое изображение. Так же нужно добавить иконку увеличительного стекла, чтобы она появлялась при наведении на любое изображение продукта.

9) На страницах категорий, нужна функция preview. Т.е. при наведении чтоб большое изображение отображалось, как на http://www.templatemonster.com/

Исправления в плагинах

10) Добавить кнопку facebook’a ”Like” и Твиттер кнопку рядом с рейтингом.

11) Убрать из плагина рейтинга (i) и чтобы эта иконка не появлялась после обновлений.

12) Убрать из плагина Shareholic надпись (“get shareholic for Browser” которая появляется при наведении мышки) и чтобы эта надпись не появлялась после обновлений.

13) Поправить плагин Shareholic, чтобы при наведении мышки корректно отображалась подсказка (рядом сверху а не с огромным отступом)

14) Добавить динамический параметр цены %%price%% (обычная цена, либо цена распродажи, т.е. самая конечная стоиость шаблона) для модуля Yoast WordPress SEO.

15) На дом страничке - “Deal of the day” – нужно чтобы прорисовка картинок шла с левого верхнего угла, а не с центра, тоже самое относится и к основным картинкам (снизу). Еще нужно чтобы левой стрелки изначально не было, а она появлялась только после того как нажали на кнопку вправо. А кнопка вправо должна исчезать когда показываются последние элементы. Другими словами – сейчас бегает по кругу, а надо чтобы было то в одну сторону, то в другую.

Задачки посложнее

16) Нужна страница в админке, на которой размещена таблица всех шаблонов и цен

17) Автоматически брать цены и поддерживаемые версии с сайта разработчиков. Уже есть пример сбора цен через API. Нужно сделать чтоб цены кроном собирались в таблице со всех сайтов раз в 4 часа, ну и проверялись если без изменений, то ничего не менять.

18) сделать Ajax фильтр продуктов как тут http://ecommerce-templates.volusion.com/ (смотреть на фильтр слева, единственная разница в том что некоторын элементы должны подгружаться в буфер и при фильтрации, для ускорения навигации + фильтры должны учитываться в URL, чтобы можно было навыбирать фильтров, а потом отправить другому человеку, т.е. например как это делается в почте гугла http://mail.google.com/mail/#inbox).

По возможности предоставлю документацию и полуготовые скрипты для парсинга RSS/API.

Пишите если есть вопросы. В заявке напишите цену и срок реализации (если не можете выполнить все задачи, напишите какие сможите). Оплата после выполнения или через безопасную сделку (про безопасную сделку читайте тут http://www.weblancer.net/help/16.html).