Требуется разработка плагина под FF (вероятно, после закажу и под другие браузеры). Небольшой тулбар с адресной строкой для ввода адреса сайта и передача введенного сайта в наш движок, возможность авторизации (отправка премиум-кода в наш движок, обычный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать рейтинг топ сайтов на подобии: http://la2.mmotop.ru/ или http://l2top.ru.
Обязательно добавление пунктов из админ панели для рейтинга, т.е пункты: сервер, кол-во серверов, сборка, онлайн и т.п. с возможностью добавления \ удаления пунктов.
Обязательное использование Ajax технологии, для быстро голосования и навигации.
Предпочтение больше к http://la2.mmotop.ru/
Цена договорная. Предлагайте цену и свои варианты. Спасибо.
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