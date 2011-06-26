Рейтинг Топ сайтов

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Необходимо создать рейтинг топ сайтов на подобии: http://la2.mmotop.ru/ или http://l2top.ru.

Обязательно добавление пунктов из админ панели для рейтинга, т.е пункты: сервер, кол-во серверов, сборка, онлайн и т.п. с возможностью добавления \ удаления пунктов.

Обязательное использование Ajax технологии, для быстро голосования и навигации.

Предпочтение больше к http://la2.mmotop.ru/

Цена договорная. Предлагайте цену и свои варианты. Спасибо.

12 лет назад
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Артем 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад