Создать модуль для PrestaShop

Требуется создать модуль для интернет магазина , в котором в одной модели товара, можно купить сразу несколько товаров, например:

есть модель товара

- яблоко(в этом товаре содержится несколько товаров, например:

- рихард

- белый налив

- снежный кальвин

- айдарет

при этом каждый из этого товара можно купить разный размер, и разный цвет и произвольное кол-во и все сразу положить в корзину, при этом должен вестись учет товара по каждой позиции товара

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Ориентированная стоимость задания - 1000 грн