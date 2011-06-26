Реализовать похожую функцию

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки164 просмотра
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http://onlineguru.ru/14891/view.html

"развернуть игру на весь экран"

1- чтобы механизм появления игры был как в примере

2- мой сайт на dle

3- понимание того что и как нужно делать ( без экспериментов )

4- стоимость не загинайте

Примерная стоимость где-то 10 баксов

скачать и подключить http://highslide.com/ ( если ошибаюсь поправте ... )

12 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
unclere
35 летТаиланд
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$15
1 день
На данный момент - это лучший фрилансер с которым мне довелось поработать.
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