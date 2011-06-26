Скрипт карусели + галерея лайтбокс для Амиро

Необходимо разработать скрипт (или совместить готовые скрипты), который будет совмещать в себе карусель и галерею лайтбокс. Данный скрипт должен корректно, кросбраузерно работать в подробном описании товаров в АмироКМС 5.12. Все изображения загружаются и прописываются вручную, т.е. интеграции с апи Амиро не нужно.

Пример того, что должно быть в результате (внизу страницы)

http://moto-vector.ru/catalog/furniture/atvs/atv_400/

Хотелось бы услышать стоимость и сроки.