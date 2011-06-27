Нужен скрипт для Joomla

$15
Веб-программированиеЗавершен3 заявки175 просмотров
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Нужно сделать скрипт для Joomla.

Для сайта http://www.ukrasheniya-iz-kamnya.ru/svetilniki.html

При нажатии на "фотограцфию" или "название" - открывается карточка товара.

На странице "карточка товара" есть кнопка "купить".

При нажатии на кнопку "купить" открывается "Форма заказа".

Скрипт должен подставить из "карточки товара" в "форму заказа" - "Артикул" и "Название товара".

"Форма заказа" выполнена на компоненте "ChronoForms" .

Работа считается выполненной:

1) Вы настраиваете скрипт на одну карточку товара

2) Даёте инструкцию, как скрипт устанавливать на другие карточки товара

Joomla
12 лет назад
dv002
59 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 лет назад
$15
1 день
С Уважением отношусь к проделанной работе Алексея. Легко,оперативно,профессионально.
С Вячеславом приятно иметь дело. Чётко поставленное задание и чёткая оплата - что ещё нужно вэб-программисту для счастья? ))