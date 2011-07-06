Доработка сайта на WP

Глубоко в плагине генерируется контактная форма. В ней несколько чекбоксов с заданными id и классами. - Если выбрано больше трёх чекбоксов, скрипт должен динамически отобразить блок с текстом. - Если человек после этого "отжал" чекбоксы и их стало ...