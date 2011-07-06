Доработка сайта на WP

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Вот пришел черед такого модуля, приступим. Пользовательская часть: - На сайте есть кнопка "Добавить свою категорию", надо что бы при клике по ссылке, открывалась страница /addcategory.html, в которой предлогалось заполнить следующие поля: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть игровой портал flazm.com. Требуется изменить страницу игры а саму флэш игру спрятать на еще одну внутреннюю страницу (макеты пердоставлю).
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