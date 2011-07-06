Доработка сайта на WP

$150
Веб-программированиеЗавершен5 заявок230 просмотров
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Есть игровой портал flazm.com. Требуется изменить страницу игры а саму флэш игру спрятать на еще одну внутреннюю страницу (макеты пердоставлю).

12 лет назад
midcham
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Enkvist
Антон 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$150
1 день
Антон отлично справился с проектом! Профессионально выполнил задачу и уложился в поставленные сроки. Рекомендую!
Отличный заказчик. Понимающий. Свое временная оплата и ответы на вопросы. Буду рад продолжить сотрудничество.
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