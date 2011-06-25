Маленький скрипт на java-script

1 Круг должен быть похож на солнце, когда на него смотрят через телескоп. Вращается и пылыхает, внутри жизнь кипит. 2 По бокам 5 штырей из каждого штырька огонь типа как в фильмах мужики в пешерах с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Глубоко в плагине генерируется контактная форма.
В ней несколько чекбоксов с заданными id и классами.
- Если выбрано больше трёх чекбоксов, скрипт должен динамически отобразить блок с текстом.
- Если человек после этого "отжал" чекбоксы и их стало 3 или меньше - блок становится невидимым.
Исполнителя выберу по соотношению цена/отзывы
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