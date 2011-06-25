Маленький скрипт на java-script

$8
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Глубоко в плагине генерируется контактная форма.

В ней несколько чекбоксов с заданными id и классами.

- Если выбрано больше трёх чекбоксов, скрипт должен динамически отобразить блок с текстом.

- Если человек после этого "отжал" чекбоксы и их стало 3 или меньше - блок становится невидимым.

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12 лет назад
Vincente
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва