Маленький скрипт на java-script

Глубоко в плагине генерируется контактная форма.

В ней несколько чекбоксов с заданными id и классами.

- Если выбрано больше трёх чекбоксов, скрипт должен динамически отобразить блок с текстом.

- Если человек после этого "отжал" чекбоксы и их стало 3 или меньше - блок становится невидимым.

Исполнителя выберу по соотношению цена/отзывы