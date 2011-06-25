Нужно написать на фреймворке. ТЗ здесь http://zalil.ru/31333233 Можно стучать в аську: 1194314 Дизайн будет от меня, нужно будет сверстать. Бюджет 12000 Оплата по факту, либо по этапам.
Поправить форму обратной связи и поставить на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется поправить код скрипта формы обратной связи и интегрировать в дизайн сайта.
Скрипт формы обратной связи такой: http://green-beast.com/gbcf-v3/
Требуется:
- убрать обрезание ФИО отправителя в отправляемом письме
- обеспечить вывод подтверждающей страницы после успешной отправки формы
- интегрировать форму в дизайн сайта
- сообщить, где и что было изменено в коде
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Разработка модуля под Joomla. Пишем в ICQ:1194314. ТЗ zalil.ru/31329447 Оплата по факту.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $120
Необходимо сделать поиск на сайте по тегам, а так же исправить мелкие ошибки. Так же ищем программиста Битрикс и Umi Cms с которым можно работать постоянно для обслуживания наших сайтов. Все оплаты только по факту выполненной работы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать видеоплеер с помощью, которого пользователи могли смотреть фильмы онлайн в CMS dle. Цену определяйте сами (в пределах разумного) Сроки – 2-3 неделиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется опытный программист Drupal работы на несколько часов требуется доделать мелкие недоработки по сайту оплата wmr оплата после завершения работы (без предоплаты)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Например ЭКСЕЛЬ Файл или чтото - другое (с возможностью экселя - заливка и т.д.), с общим доступом редактирования пользователями с правами: Пользователь с правами Администратора - видит все столбцы документа. Пользователь с правами Пользователя 1 - видит ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Все привет! Есть несколько автомобильных сайтов. Необходимо: 1. Сделать валидацию полей формы 2. Сделать страницу "сообщение отправлено" 3. Поправить верстку Желающим выполнить работу: ссылка на портфолио. Оплата через СБС.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Все привет! Необходимо сверстать простенький макет для автомобильного сайта-визитки и натянуть его на CMS MODx Работа оплачивается через СБС. Тем, кто решит откликнуться: Отправляйте ссылку на портфолио.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт агентства недвижимости. CMS. Минимум JAVA и т.п. во фротнэнде. CSS-верстка. Максимально легкий. Главная страница - таблица с фильтрами (возможно прямо в шапке таблицы). Каждая строка таблицы при нажатии разворачивается вниз в визитню карточку объекта ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется написать js скрипт по предварительной договоренности $30Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад