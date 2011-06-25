Поправить форму обратной связи и поставить на сайт

$10
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок256 просмотров
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Требуется поправить код скрипта формы обратной связи и интегрировать в дизайн сайта.

Скрипт формы обратной связи такой: http://green-beast.com/gbcf-v3/

Требуется:

- убрать обрезание ФИО отправителя в отправляемом письме

- обеспечить вывод подтверждающей страницы после успешной отправки формы

- интегрировать форму в дизайн сайта

- сообщить, где и что было изменено в коде

12 лет назад
Ohlamond
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад