Требуется разработать сайт афиши

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Нужно написать на фреймворке.

ТЗ здесь

http://zalil.ru/31333233

Можно стучать в аську: 1194314

Дизайн будет от меня, нужно будет сверстать.

Бюджет 12000

Оплата по факту, либо по этапам.

12 лет назад
myNEON
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад