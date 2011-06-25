Верстка макета + MODx

$200
Веб-программированиеЗакрыт16 заявок307 просмотров
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Все привет!

Необходимо сверстать простенький макет для автомобильного сайта-визитки и натянуть его на CMS MODx

Работа оплачивается через СБС.

Тем, кто решит откликнуться: Отправляйте ссылку на портфолио.

MODX
12 лет назад
admin_rus
Руслан 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
luckycss
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва(-4)
12 лет назад
$200
4 дня