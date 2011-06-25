Верстка макета + MODx

Есть сайт не сохраняет куки на всех страницах, нужно исправить куки. 1) чтоб на всех страницах сохранялось 2) на всех браузерах работала! Предлагайте сумму и срок!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все привет!
Необходимо сверстать простенький макет для автомобильного сайта-визитки и натянуть его на CMS MODx
Работа оплачивается через СБС.
Тем, кто решит откликнуться: Отправляйте ссылку на портфолио.
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