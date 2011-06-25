Парсинг интернет-магазина

Добрый день!

Требуется парсинг каталога интернет-магазина.

Необходимо данные по каждой позиции в определенном формате.

По каждой категории отдельный xls файл (включает в себя подкатегории).

В строках файла позиции. Файл должен содержать следующие поля:

1. Артикул;

2. Название товара;

3. Путь к подкатегории (в формате Имя категории/Имя подкатегории);

4. Цена;

5. Краткое описание;

6. Подробое описание;

7. Имя файла картинки 1 (*.jpg или png);

8. Имя файла картинки N (*.jpg или png); (если картинок несколько)

9. Производитель;

10. Параметр 1 (если для подкатегории привязаны параметры);

11. Параметр N (значения параметров, прикрепленных к категории);

Таким образом, по каждой позиции должны быть как минимум 8 полей. Если у товара имеются какие-то параметры, то нужны также их значения.

К каждой позиции должен идти отдельный файл с картинками в максимальном разрешении (связь с позицией осуществляется через файл-поле Имя картинки. связь должна быть 1:1). Фото в отдельных папках (соотв.подкатегориям).

Без рерайтинга.

Интересует цена и сроки.