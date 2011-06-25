Парсинг интернет-магазина

$50
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется парсинг каталога интернет-магазина.

Необходимо данные по каждой позиции в определенном формате.

По каждой категории отдельный xls файл (включает в себя подкатегории).

В строках файла позиции. Файл должен содержать следующие поля:

1. Артикул;

2. Название товара;

3. Путь к подкатегории (в формате Имя категории/Имя подкатегории);

4. Цена;

5. Краткое описание;

6. Подробое описание;

7. Имя файла картинки 1 (*.jpg или png);

8. Имя файла картинки N (*.jpg или png); (если картинок несколько)

9. Производитель;

10. Параметр 1 (если для подкатегории привязаны параметры);

11. Параметр N (значения параметров, прикрепленных к категории);

Таким образом, по каждой позиции должны быть как минимум 8 полей. Если у товара имеются какие-то параметры, то нужны также их значения.

К каждой позиции должен идти отдельный файл с картинками в максимальном разрешении (связь с позицией осуществляется через файл-поле Имя картинки. связь должна быть 1:1). Фото в отдельных папках (соотв.подкатегориям).

Без рерайтинга.

Интересует цена и сроки.

12 лет назад
Suba93
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
redandyellowdays
Укпукп Керпукп 
36 летИзраиль
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
OziSoft
30 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
  • Похожие заказы

  • RSS в статью - Joomla

    Добрый день! Существует необходимость автоматического добавления статей в Joomla из внешних RSS. Вариант 1 Настроить компонент Feed Gator http://extensions.joomla.org/extensions/news-production/automatic-articles/13573 Вроде довольно продвинутая вещь но не хватает знаний для полноценной настройки и фильтрации чтоб в итоге все было красиво и без ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить простой парсер

    Вобщем есть маленький код парсера, который ранее подключался через айпи и парсил даные между тегами. буквально пару слов. После переезда он перестал парсить. Задача простейшая, просто не могу найти проблему, т.е. всю страницу так оно парсит, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Javascript программирование

    Есть картинка, очень широкая. Необходимо написать скрипт на js, который последовательно по кадрам выводит каждый фрагмент этой картинки. В высоту картинка 250px, и вот по размеру высоты должны резаться кадры в ширину. На картинке предмет ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ява скрипт сокрытия текста на странице

    $15

    Доброго дня есть текст на странице он заключен к примеру в теги текст нужен уникальный вариант ява скрипта который будет скрывать этот текс чтобы его не видели пользователи, а видели только поисковики-и при это не попасть ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Php-скрипт ротации html-страниц

    $10

    Дано: в директории сайта лежат 2 000 статических страниц (могут быть html, могут быть php - выбор расширения вынести в настройки ) необходимо, чтобы скрипт считывал в массив имена всех файлы по маске (например: *.php) кроме файлов по ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсер fb2 (fiction book) на PHP

    $500

    Требуется написать php-парсер файлов формата fb2. Суть такова: 1 - задаем путь к папке с файлами fb2 2 - выдираем картинку, текст. главы, краткое описание, автора и заголовок книги 3 - сохраняем все это в текст и в БД

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад