Ява скрипт сокрытия текста на странице

Доброго дня есть текст на странице он заключен к примеру в теги

текст нужен уникальный вариант ява скрипта который будет скрывать

этот текс чтобы его не видели пользователи, а видели только поисковики-и при это не попасть под

их санкции и занижение ранга страницы (такие вещи как но-дисплей, и через цсс накладывание картинок и смещение текста в сторону не проходят) за это по моему опыту были снижения веса страницы, не бан но оно одинаково когда в выдаче страница на сотых позицыях

в общем нужен уникальный скрипт