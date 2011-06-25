Ява скрипт сокрытия текста на странице

$15
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок255 просмотров
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Доброго дня есть текст на странице он заключен к примеру в теги

текст нужен уникальный вариант ява скрипта который будет скрывать

этот текс чтобы его не видели пользователи, а видели только поисковики-и при это не попасть под

их санкции и занижение ранга страницы (такие вещи как но-дисплей, и через цсс накладывание картинок и смещение текста в сторону не проходят) за это по моему опыту были снижения веса страницы, не бан но оно одинаково когда в выдаче страница на сотых позицыях

в общем нужен уникальный скрипт

12 лет назад
vovanokos
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад