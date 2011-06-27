Php-скрипт ротации html-страниц

Имеется сайт - сервис активной рекламы. Требуется подключить автовыплаты на кошельки пользователей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
в директории сайта лежат 2 000 статических страниц (могут быть html, могут быть php - выбор расширения вынести в настройки )
необходимо, чтобы скрипт считывал в массив имена всех файлы по маске (например: *.php)
кроме файлов по маске (например, кроме самого себя "index.php" )
при каждом заруске скрипта он должен выводить случайно выбранную страницу из массива. Необходимо учитывать, что
php-страницы содержат в себе куски php-кода, который должен корректно исполняться, т.е. работа скрипта
не должна нарушать уже существующий код.
вынести в настройки (отдельный файл config.php):
1. маску страниц, которые необходимо считывать в массив
2. маску страниц, которые необходимо исключать
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