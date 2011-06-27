Php-скрипт ротации html-страниц

Дано:

в директории сайта лежат 2 000 статических страниц (могут быть html, могут быть php - выбор расширения вынести в настройки )

необходимо, чтобы скрипт считывал в массив имена всех файлы по маске (например: *.php)

кроме файлов по маске (например, кроме самого себя "index.php" )

при каждом заруске скрипта он должен выводить случайно выбранную страницу из массива. Необходимо учитывать, что

php-страницы содержат в себе куски php-кода, который должен корректно исполняться, т.е. работа скрипта

не должна нарушать уже существующий код.

вынести в настройки (отдельный файл config.php):

1. маску страниц, которые необходимо считывать в массив

2. маску страниц, которые необходимо исключать