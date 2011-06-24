Необходим плеер для сайта, на HTML5 или Flash.

Нужен модуль каталог фирм. В анкете фирмы все, как обычно плюс карта проезда (делается миниатюра) в jpg, логотип (уменьшается и обрезается под нужный размер), сохраняется в каталог, после удаления фирмы, удаляются все данные о фирме с ...