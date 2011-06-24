Вызов из JavaScript во флешкe ActionScript

Столкнулся с такой проблемой - не знаю как вызвать функцию AS из кода на JavaScript вшитого во флешку.

Опишу подробнее. Допустим есть флешка. В ней пять ключевых кадров. В первом кадре написано:

Код AS1/AS2:

this.stop();

getURL("javascript: alert('Hello World')");

Если откроем в браузере то всё замечательно отработает и увидим алерт от JavaScript.

Теперь допустим мне надо перейти на третий кадр. Что тогда я должен написать в коде вызова getURL("javascript: xxxxxx")?

ДОПОЛНЕНИЕ:

У флешки нет идентификатора в html. В html отсуствует код JavaScript и добавлять его туда нельзя. Флешка должна быть способна просто загрузиться как непосредственно swf файл через браузер и всё должно работать. То есть весь код ActionScript и JavaScript должен быть прописан строго в самой флешке и нигде больше.

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