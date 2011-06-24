Вызов из JavaScript во флешкe ActionScript

Добрый день, коллеги. Нужен скрипт на js. Логика такая - есть страница, на ней есть некая кнопка, при нажатии на которую появляется окошко...в это окошке инфа + 2 кнопки: 1) закрытие окна; 2) продолжить покупки. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Столкнулся с такой проблемой - не знаю как вызвать функцию AS из кода на JavaScript вшитого во флешку.
Опишу подробнее. Допустим есть флешка. В ней пять ключевых кадров. В первом кадре написано:
Код AS1/AS2:
this.stop();
getURL("javascript: alert('Hello World')");
Если откроем в браузере то всё замечательно отработает и увидим алерт от JavaScript.
Теперь допустим мне надо перейти на третий кадр. Что тогда я должен написать в коде вызова getURL("javascript: xxxxxx")?
ДОПОЛНЕНИЕ:
У флешки нет идентификатора в html. В html отсуствует код JavaScript и добавлять его туда нельзя. Флешка должна быть способна просто загрузиться как непосредственно swf файл через браузер и всё должно работать. То есть весь код ActionScript и JavaScript должен быть прописан строго в самой флешке и нигде больше.
ICQ 305-199-105
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для большого проекта требуется разработчик (программист, команда программистов). Очень кратко о проекте: функциональный сайт, много фотографий, геопривязка, поиск, функции для создания и поддержания комьюнити. Работа состоит из двух этапов: 1. Составление ТЗ 2. Реализация ТЗ Будет отлично, если человек возьмет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $300
Чтобы модели могли регистрироваться и оставлять свои фотки, контакты и параметры возможно внутренний чат скрипт необходимо найти готовый и доработать)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть парсер, сохраняющий спарсенные данные в определенном (заранее известном) формате (вместе с HTML-тэгами) - на выходе получается 1 текстовый файл. нужно написать скрипт, который будет "разбирать" текст внутри выбранного файла и записывать в БД информацию ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен человек работавший с данным скриптом. Необходимо внедрить верстку, и изменить шаблоны под нее.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Перестал работать английский язык и админка на сайте, скрипт самописный в урле передаются параметры в скрипт в случаях ин яза и адмики, почему-то они не прочитываются скриптом может там две строчки поправитьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на WP Техническое задание заключается в следующем: 1. Наличие возможность для нескольких сотрудников компании самостоятельно создавать и размещать на определенной "закладке" сайта различные анкеты в PDF формате "application form" для проведения опросов, аттестации и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт utgr.ru. Раньше он назывался utgr.info, после переноса на новый домен, все страницы стали уходить на карту сайта. Нужно найти проблему и поправить. Предположительно, где-то в коде прописан путь для старого домена.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходима верстка и интеграция сайта на wordpress Тема и логика довольно простая. По запросу вышлю тех.задание с макетами. Желательно увидеть готовый сайт к понедельнику. В проекте просьба отписывать примерный диапазон цен и сроки.Веб-программирование13 заявокЗакрыт12 лет назад
В самописную cms добавить новости, новинки и хиты продаж . Подробнее при общении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад