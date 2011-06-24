Вызов из JavaScript во флешкe ActionScript

$18
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Столкнулся с такой проблемой - не знаю как вызвать функцию AS из кода на JavaScript вшитого во флешку.

Опишу подробнее. Допустим есть флешка. В ней пять ключевых кадров. В первом кадре написано:

Код AS1/AS2:

this.stop();

getURL("javascript: alert('Hello World')");

Если откроем в браузере то всё замечательно отработает и увидим алерт от JavaScript.

Теперь допустим мне надо перейти на третий кадр. Что тогда я должен написать в коде вызова getURL("javascript: xxxxxx")?

ДОПОЛНЕНИЕ:

У флешки нет идентификатора в html. В html отсуствует код JavaScript и добавлять его туда нельзя. Флешка должна быть способна просто загрузиться как непосредственно swf файл через браузер и всё должно работать. То есть весь код ActionScript и JavaScript должен быть прописан строго в самой флешке и нигде больше.

ICQ 305-199-105

Javascript
12 лет назад
Azag-Thoth
Владимир 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт

    Добрый день, коллеги. Нужен скрипт на js. Логика такая - есть страница, на ней есть некая кнопка, при нажатии на которую появляется окошко...в это окошке инфа + 2 кнопки: 1) закрытие окна; 2) продолжить покупки. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Проект: комьюнити, геопривязка, поиск

    Для большого проекта требуется разработчик (программист, команда программистов). Очень кратко о проекте: функциональный сайт, много фотографий, геопривязка, поиск, функции для создания и поддержания комьюнити. Работа состоит из двух этапов: 1. Составление ТЗ 2. Реализация ТЗ Будет отлично, если человек возьмет ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт-разборщик выходных данных

    Есть парсер, сохраняющий спарсенные данные в определенном (заранее известном) формате (вместе с HTML-тэгами) - на выходе получается 1 текстовый файл. нужно написать скрипт, который будет "разбирать" текст внутри выбранного файла и записывать в БД информацию ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Починить английский язык на сайте

    $10

    Перестал работать английский язык и админка на сайте, скрипт самописный в урле передаются параметры в скрипт в случаях ин яза и адмики, почему-то они не прочитываются скриптом может там две строчки поправить

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить PDF анкету на wordpress

    Здравствуйте! Есть сайт на WP Техническое задание заключается в следующем: 1. Наличие возможность для нескольких сотрудников компании самостоятельно создавать и размещать на определенной "закладке" сайта различные анкеты в PDF формате "application form" для проведения опросов, аттестации и ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск и исправление ошибки на сайте

    Есть сайт utgr.ru. Раньше он назывался utgr.info, после переноса на новый домен, все страницы стали уходить на карту сайта. Нужно найти проблему и поправить. Предположительно, где-то в коде прописан путь для старого домена.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка и интеграция на WordPress

    $100

    Необходима верстка и интеграция сайта на wordpress Тема и логика довольно простая. По запросу вышлю тех.задание с макетами. Желательно увидеть готовый сайт к понедельнику. В проекте просьба отписывать примерный диапазон цен и сроки.

    WordPress
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад