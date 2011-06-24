Поиск и исправление ошибки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Есть сайт utgr.ru. Раньше он назывался utgr.info, после переноса на новый домен, все страницы стали уходить на карту сайта. Нужно найти проблему и поправить. Предположительно, где-то в коде прописан путь для старого домена.

12 лет назад
Irina_Abramova
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
VIGuY
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
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