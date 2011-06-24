Доработка сайта ShopCMS

Требуется разработать движок рекламной сети для сайта, сеть для текстовых и графических баннеров Обязательные требования: опыт работы более 4 лет, показать примеры исходных кодов своих предыдущих работ составления документации для проекта оптимизация базы данных справки по icq 144034501
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2. Необходимо поставить новые обои для сайта. Файл bg.jpg. Утвержденный вариант поставить на сайт.(Вышлю позже)
3. Необходимо поставить полосу с ярлыками (с важными сообщениями). Дизайн полосы (блока) представлен в файле blocksnew.PNG
Ярлыки:
1. Сделать заказ без регистрации
2. Завершить заказ
(Будет сделано в ближ время, макет вшлю, пока можно поставить любые иконки, главное функционал их)
4. Ярлык "Завершить заказ" - переход в оформление заказа необходимо поставить сверху и снизу информационного поля НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ. (пока тоже функционал, картинку потом поменяем)
5. В форме авторизации на "Листике" нужно выполнить надпись "Войти" (будет нарисовано на макете)
8. Выполнить адаптацию сайта под броузеры.
12. Оформление заказа (без регистрации на сайте).
- убрать пункт выбора страны
- добавить поле ввода телефона
- добавить поле ввода e-mail (не обязательное поле)
После того, как пользователь ввел свои данные, он переходит на страницу выбора способа оплаты, а затем способа доставки. Нужно сделать, чтобы выбор способа оплаты и доставки можно было осуществить на странице оформления заказа (под полями с именем, контактами и полем ввода адреса). Выделить их, как отдельные блоки. Блок выбора способа оплаты и блок выбора способа доставки должны быть выделены в рамочку или типа того).
Поле ввода адреса многострочное. Нужно заменить его на следующие поля:
- * Москва * Мск. область (радио буттон) (если выбрана Москва, то строка "населенный пункт исчезает".
- Населенный пункт
- Улица
- Дом
- Корпус
- Квартира
- Ближайшее шоссе (не обяз.)
- Ориентиры на маршруте (не обяз.)
13. В форму регистрации добавить:
- Отчество (не обяз.)
Поле Логин заменить на поле E-mail (логин). На эту же почту должно отправляться сообщение об успешной регистрации.
14. В cockies добавить функцию "Помнить введеные пользователем данные, которые он вводит в различные формы. В том числе и в поля оформления заказа."
15. В форму оформления заказа добавить радиобуттоны времени доставки:
с 09.00 до 12.00
с 12.00 до 15.00
с 15.00 до 18.00
с 18.00 до 21.00
с 21.00 до 24.00
16. http://www.e-resistible.co.uk/indian-takeaway/leamington-spa/the-indian-restaurant
Каталог нужно сделать такого плана, только корзина наша, а так все также.
По этому тоже вскоре будет макет
Это очень важно.
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется модуль для ДЛЕ - РУС\УКР\АНГЛ Принцип работы: В админке: при добавлении новости по мимо стандартных краткая и полная новость нужно добавить еще: Новость на украинском языке и Новость на английском языке На сайте: При просмотре полной новости "по ...Завершен12 лет назад
Вот и все... Срок - пару дней, можно один сразу, остальные - в течение недели.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт (см. скриншот в приложении). На левой части изображения вариант того, как выглядит сайт сейчас, в правой стороне - как надо сделать. CMS - Joomla. Необходимо переделать левое меню. Оно прописано в стилевом файле. Вместо ...Завершен12 лет назад
Нужно стабильное решение для автоматизации просмотра моим аккаунтом, других аккаунтов в соц. сети Одноклассники.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно найти модуль "каталог организаций" и поставить его или интегрировать другой готовый движок на vBulletin 3.8.4. Просьба писать только тем, кто действительно сможет реализовать.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на modx, нет доступа к базе данных, нужно сделать новую и восстановить сайт полностью. Или сделать сайт с нуля (лучше восстановить). Ваши предложения.Завершен12 лет назад
- $100
Нужно как то напарсить домены которые сняты с делегирования, потом проверить их на наличие их в поиске яндекса и гугла и те которые там есть надо записать в файлВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день, требуется доработать функционал Скритов ВебАсиста (Почта, контакты и т.п. ). НЕ МАГАЗИН Техническое Задание: 1. Работа с модулем «Почта» Задача: 1.1. В модуле Почта изменить настройки и исходный код так, чтобы у каждого пользователя был ...Завершен12 лет назад
Нужно написать скрипт регистрации для сайта. В работе скрипта должны быть соблюдены следующие условия: - С одного емайл невозможно зарегистрироваться 2 раза - емайл должен быть подтвержден - Зарегистрировавшемуся пользователю должны быть отправлены заранее подготовленные логин и парольВеб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад