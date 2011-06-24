Доработка сайта ShopCMS

2. Необходимо поставить новые обои для сайта. Файл bg.jpg. Утвержденный вариант поставить на сайт.(Вышлю позже)

3. Необходимо поставить полосу с ярлыками (с важными сообщениями). Дизайн полосы (блока) представлен в файле blocksnew.PNG

Ярлыки:

1. Сделать заказ без регистрации

2. Завершить заказ

(Будет сделано в ближ время, макет вшлю, пока можно поставить любые иконки, главное функционал их)

4. Ярлык "Завершить заказ" - переход в оформление заказа необходимо поставить сверху и снизу информационного поля НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ. (пока тоже функционал, картинку потом поменяем)

5. В форме авторизации на "Листике" нужно выполнить надпись "Войти" (будет нарисовано на макете)

8. Выполнить адаптацию сайта под броузеры.

12. Оформление заказа (без регистрации на сайте).

- убрать пункт выбора страны

- добавить поле ввода телефона

- добавить поле ввода e-mail (не обязательное поле)

После того, как пользователь ввел свои данные, он переходит на страницу выбора способа оплаты, а затем способа доставки. Нужно сделать, чтобы выбор способа оплаты и доставки можно было осуществить на странице оформления заказа (под полями с именем, контактами и полем ввода адреса). Выделить их, как отдельные блоки. Блок выбора способа оплаты и блок выбора способа доставки должны быть выделены в рамочку или типа того).

Поле ввода адреса многострочное. Нужно заменить его на следующие поля:

- * Москва * Мск. область (радио буттон) (если выбрана Москва, то строка "населенный пункт исчезает".

- Населенный пункт

- Улица

- Дом

- Корпус

- Квартира

- Ближайшее шоссе (не обяз.)

- Ориентиры на маршруте (не обяз.)

13. В форму регистрации добавить:

- Отчество (не обяз.)

Поле Логин заменить на поле E-mail (логин). На эту же почту должно отправляться сообщение об успешной регистрации.

14. В cockies добавить функцию "Помнить введеные пользователем данные, которые он вводит в различные формы. В том числе и в поля оформления заказа."

15. В форму оформления заказа добавить радиобуттоны времени доставки:

с 09.00 до 12.00

с 12.00 до 15.00

с 15.00 до 18.00

с 18.00 до 21.00

с 21.00 до 24.00

16. http://www.e-resistible.co.uk/indian-takeaway/leamington-spa/the-indian-restaurant

Каталог нужно сделать такого плана, только корзина наша, а так все также.

По этому тоже вскоре будет макет

Это очень важно.